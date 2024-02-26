Миссия наблюдателей от СНГ назвала выборы в Белоруссии были прозрачными и справедливыми

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что выборы 25 февраля 2024 года проведены в полном соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прошедшие в Белоруссии парламентские выборы были прозрачными и демократичными. К такому выводу пришла миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ). Заключение огласил ее глава, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводам о том, что выборы 25 февраля 2024 года проведены в полном соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь, открыто и гласно. Прошли на альтернативной основе, были прозрачными, справедливыми, соответствовали принципам проведения демократических выборов", - сказал он на пресс-конференции по итогам волеизъявления.