Эксперт: Зеленский сильно занизил реальные потери ВСУ

Полковник австрийской армии Маркус Райснер напомнил, что власти США исходят из того, что в реальности общие потери ВСУ достигают около 200 тыс. военнослужащих, из которых от 70 тыс. до 90 тыс. были убиты, остальные ранены

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Оценки предполагаемых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнародованные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, кажутся сильно заниженными. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью германскому телеканалу NTV.

"Эта цифра (31 тыс. погибших - прим. ТАСС), бесспорно, кажется слишком низкой", - заявил эксперт. Он напомнил, что власти США исходят из того, что в реальности общие потери ВСУ достигают около 200 тыс. военнослужащих, из которых от 70 тыс. до 90 тыс. были убиты, остальные ранены.

25 февраля Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести.

Власти Украины стараются не разглашать данные о потерях своих вооруженных сил. При этом в западных СМИ высказываются версии, что они могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2023 года сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. При этом украинцы потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров и 553 самолета. С начала контрнаступления, по словам Шойгу, украинская армия потеряла 159 тыс. военных убитыми и раненными, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2 348 бронемашин.