Трамп обжаловал решение суда по гражданскому делу о мошенничестве

Адвокаты экс-президента просят апелляционный суд проверить, не совершил ли судья Артур Энгорон "юридических или правовых ошибок" при вынесении приговора и не превысил ли своих полномочий

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда штата Нью-Йорк по делу о махинациях в компании Trump Organization. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в электронной базе суда.

Адвокаты Трампа просят апелляционный суд проверить, не совершил ли судья Артур Энгорон "юридических или правовых ошибок" при вынесении приговора и не превысил ли своих полномочий.

16 февраля суд признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп и его адвокат Алина Хабба сразу же заявили, что обжалуют это решение.

23 февраля в судебную базу были внесены новые документы, из которых следовало, что общая сумма штрафа, который должен выплатить Трамп по этому делу, выросла с $355 млн до $454 млн с учетом процентов.

Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по объективным обстоятельствам.