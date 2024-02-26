Макрон: Запад не желает войны с народом России и стремится избежать эскалации на Украине

Президент Франции отметил, что Запад намерен сохранить контроль над эскалацией ситуации, как "это до сих пор делали на протяжении двух лет"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации конфликта на Украине.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая конференцию в поддержку Украины в Елисейском дворце.

"Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России, - сказал Макрон во вступительном слове, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в X. - Мы намерены сохранить контроль над эскалацией ситуации, как мы это до сих пор делали на протяжении двух лет".