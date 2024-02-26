Макрон призвал союзников Украины придать новый импульс поддержке Киева

Президент Франции отметил, что положение Украины на фронте все более и более тяжелое

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Западные союзники Киева должны проявить больше активности в деле оказания ему помощи. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая конференцию по поддержке Украины в Елисейском дворце.

"Положение Украины на фронте все более и более тяжелое, - сказал он в своем выступлении, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в X. - Союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева. Это предполагает принятие сильных решений".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи. Его обращение состоялось в закрытой части заседания. В конференции в Елисейском дворце также принимают участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

Агентство Reuters ранее сообщало, что от Соединенных Штатов на конференции будет присутствовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию представит глава МИД Дэвид Кэмерон.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выделение дополнительных средств на поддержку Украины неприемлемо и вредит экономике Франции. В свою очередь депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС назвал безумным предоставление новых средств Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает €3 трлн. Лидер движения "Вставай Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил о своем решении оспорить в Государственном совете Франции соглашение о сотрудничестве между Парижем и Киевом, подписанном Макроном и Зеленским 16 февраля.