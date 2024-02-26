Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину, что двери альянса открыты

По мнению генсека альянса, президент России якобы "добивается прямо противоположного"

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Вступление Швеции в НАТО послужит сигналом для президента РФ Владимира Путина, что двери альянса открыты. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Парламент Венгрии в понедельник ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, за ратификацию проголосовали 188 депутатов, 6 - против. Венгрия была последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в альянс. Финляндия и Швеция получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года.

"[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты", - сказал он в эфире телеканала CNN. По его мнению, российский лидер якобы "добивается прямо противоположного".

По словам Столтенберга, членство Швеции в НАТО выгодно альянсу в связи с тем, что страна обладает современными подводными лодками, истребителями и "хорошо оснащенными ВС".

"Швеция важна хотя бы из-за своего географического положения", - добавил Столтенберг, указав на роль страны в Северной Европе, а также ее близость к союзникам из Прибалтики и Польши.