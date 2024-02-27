США призвали Венгрию как можно скорее завершить ратификацию шведской заявки в НАТО

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что принятие королевства в альянс укрепит безопасность Вашингтона и его союзников

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Американская администрация приветствует одобрение парламентом Венгрии заявки Швеции на членство в НАТО и призывает венгерские власти как можно скорее завершить процесс ратификации. Об этом сообщается в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Соединенные Штаты приветствуют поддержку подавляющим большинством в парламенте Венгрии одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, и мы призываем венгерское правительство завершить этот процесс чтобы мы могли принять Швецию в альянс", - отметил Салливан.

По его словам, Швеция - "сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами", разделяющая западные ценности и видение мира. Помощник американского президента полагает, что принятие королевства в альянс укрепит безопасность США и союзников.

Ранее парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты отложили его рассмотрение из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.