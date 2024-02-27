Байден заявил, что не знал о планах Трампа также посетить южную границу США

Президент Соединенных Штатов, говоря о поездке, назвал бывшего американского лидера "своим добрым другом"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не знал, что посетит границу с Мексикой одновременно с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

"Я запланировал это на четверг, но чего я не знал, так это того, что туда же, видимо, едет мой добрый друг", - приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

Байден 29 февраля посетит приграничный город Браунсвилл в штате Техас. В этот же день в Техасе также ждут Трампа, но точное место его визита пока не названо. Как отмечает агентство Bloomberg, это будет "противостояние по определяющему вопросу на выборах 2024 года".

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что поездка на южную границу страны не поможет Байдену уйти от ответственности за созданный им миграционный кризис.

Оба визита пройдут накануне "супервторника" 5 марта, когда первичные президентские выборы будут проводиться одновременно в 15 штатах и в Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США.