МИД Японии сообщил, что новые санкции против РФ находятся на финальной стадии согласования

Глава внешнеполитического ведомства Ёко Камикава также вновь раскритиковала действия России на Украине

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Японии в отношении РФ из-за ситуации на Украине находятся на финальной стадии согласования и будут оглашены в ближайшее время. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Новый пакет ограничительных мер находится в финальной стадии согласования", - отметила она. Камикава также в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее объявил, что правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее на прошлой неделе сделали другие члены Группы семи