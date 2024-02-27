Reuters: ХАМАС ознакомился с планом Франции по прекращению огня и обмену заложниками

По данным агентства, соглашение предусматривает перемирие сроком на 40 суток и обмен палестинских заключенных на израильских заложников в соотношении 10 к 1

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС получило парижский план перемирия в секторе Газа, предполагающий прекращение огня сроком в 40 дней и обмен палестинских заключенных на израильских заложников в соотношении 10 к 1. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По их информации, парижская инициатива допускает постепенное возвращение перемещенных лиц в северные регионы сектора Газа, за исключением мужчин призывного возраста. В рамках предложенного перемирия в первую очередь в Газе будут отремонтированы больницы и пекарни. В анклав ежедневно будут въезжать около 500 грузовиков с гуманитарной помощью, а также будут предоставлены тысячи палаток и автофургонов.

Предполагается, что ХАМАС освободит 40 израильских заложников, включая женщин, детей младше 19 лет, пожилых людей старше 50 лет и больных, в обмен на 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле.