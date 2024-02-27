Байден заявил, что возможный шатдаун значительно навредит экономике США

Президент США отметил, что финансирование работы федерального правительства "входит в зону ответственности Конгресса"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что возможная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) значительно навредит экономике Соединенных Штатов. С такой оценкой он выступил на встрече в Белом доме с лидерами обеих палат Конгресса.

По словам Байдена, выступление которого транслировал телеканал CNN, возможный шатдаун "значительно навредит экономике" США. "Думаю, мы все можем с этим согласиться", - подчеркнул американский лидер, обращаясь к законодателям.

Байден отметил, что финансирование работы федерального правительства "входит в зону ответственности Конгресса". "Нам нужно двухпартийное решение", - заключил американский лидер.

Как сообщил ранее портал Axios, законодатели-республиканцы в Палате представителей Конгресса опасаются, что встреча Байдена с лидерами палат не поможет избежать шатдауна. По данным портала, члены Республиканской партии в нижней палате Конгресса настроены пессимистично и не уверены, что встреча пройдет хорошо.

В минувшее воскресенье лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на выходных законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность, а также "причинит невыразимую боль американскому народу".

19 января Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной американским президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.