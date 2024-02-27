Посредники из Катара после встречи с ХАМАС проводят переговоры с делегацией Израиля

Предполагается, что представители эмирата, в частности, передадут еврейскому государству ответ палестинского радикального движения по измененному механизму установления режима прекращения огня в Газе, сообщает телеканал Al Hadath

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Представители Катара, выступающего одним из посредников в диалоге между сторонами конфликта в секторе Газа, проводят переговоры с делегацией Израиля, которая находится в катарской столице. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, до встречи с израильской стороной катарские посредники встречались с членами руководства палестинского движения ХАМАС, которые также находятся в Дохе. По данным телеканала, предполагается, что представители эмирата передадут делегации Израиля ответ палестинского радикального движения по измененному механизму установления режима прекращения огня в Газе и обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Как указывает Al Hadath, несмотря на сохранение серьезных разногласий между ХАМАС и израильской стороной по нескольким пунктам, участники консультаций в Дохе говорят об осторожном оптимизме в вопросе о продвижении к перемирию в анклаве.

25 февраля телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о возобновлении переговоров между делегациями Египта, Израиля, Катара и США в Дохе. По его данным, представители ХАМАС также могут принять участие в консультациях, которые после Дохи, как предполагается, продолжатся в Каире.

Консультации по Газе

23 и 24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Источники портала добавили, что посредники пытаются достичь договоренностей до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.