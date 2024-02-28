Оппозиция Австрии считает, что от санкций ЕС против РФ выиграли Индия, КНР и США

При этом председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль отметил, что "российская экономика не рухнула"

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль полагает, что от антироссийских санкций Евросоюза выиграли Индия, Китай и США, в то время как сами европейские государства столкнулись с убытками.

"Выиграли от всего этого санкционного безумия Индия, Китай и США, которые в настоящее время закупают беспрецедентное количество российского урана. В проигрыше оказались ЕС и Австрия: рекордная инфляция, разрушение нашего нейтралитета, €3,51 млрд, влитые непосредственно в Украину. И в довершение всего Украина угрожает перекрыть транспортировку российского газа через свою территорию в Европу", - приводит слова политика пресс-служба АПС.

"Война не закончена, как было объявлено. В настоящее время россияне даже продвигаются вперед в военном отношении. Российская экономика не рухнула. Международный валютный фонд назвал российскую экономику неожиданно устойчивой, она даже растет", - отметил Кикль.

Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой, за которую готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.