Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль призвал европейцев применять к России те же стандарты, что и к США

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что Европе придется нормализовать отношения с Россией, и призывает к отмене антироссийских санкций Евросоюза в качестве первого шага к этому.

"В качестве первого шага Австрия должна отменить режим санкций. Было бы еще лучше, если бы этот шаг сделали несколько стран. Отношения с Россией должны быть нормализованы. Нам придется уживаться друг с другом - нравится нам это или нет. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше людей погибнет без необходимости. Австрия должна, наконец, воспользоваться своим правом вето в Брюсселе. Это не аморально", - приводит слова политика пресс-служба АПС.

По словам Кикля, европейцам следует применять к России те же стандарты, что и к США, "которые вторгаются во многие страны и ведут войны, нарушающие международное право". Он также подчеркнул, что Австрия "продолжит нуждаться в дешевой энергии из России, чтобы разгрузить экономику и население".

Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой, за которую готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.

АПС неоднократно призывала к отказу от поддержки Веной режима антироссийских санкций ЕС. По мнению представителей партии, эти рестрикции не способны повлиять на политический курс России, но наносят ущерб экономике Австрии. В декабре 2022 года представитель АПС Эрвин Ангегер призвал правительство страны организовать общенациональный референдум по вопросу поддержки населением санкционного режима.