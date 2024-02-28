СМИ: США требуют от Израиля письменные гарантии по применению своего оружия в Газе

Если гарантии не будут предоставлены к установленному сроку, поставки американского оружия еврейскому государству приостановят, пишет портал Axios со ссылкой на источники

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов требует от израильских властей предоставить до середины марта письменные гарантии, согласно которым те будут соблюдать международное право при применении американских вооружений в секторе Газа, а также разрешат доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, если гарантии не будут предоставлены к установленному сроку, поставки американского оружия Израилю будут приостановлены. Как отмечает портал, гарантии стали обязательным требованием в соответствии с меморандумом президента США Джо Байдена, опубликованным Белым домом в начале февраля. Хотя в документе не упоминается Израиль, новые меры были приняты после того, как некоторые сенаторы-демократы выразили обеспокоенность израильской военной кампанией в Газе.

Согласно документу, у вовлеченных в конфликты стран есть 45 дней со дня публикации меморандума, чтобы предоставить письменные гарантии, у остальных - 180 дней. Меморандум требует, чтобы администрация ежегодно предоставляла Конгрессу отчет о том, соблюдают ли страны международное право.

Во вторник американские должностные лица официально проинформировали своих израильских коллег о необходимости предоставить соответствующие гарантии и передали им проект письма, которое они должны подписать. Как отмечает Axios, Израиль может сам решать, кто в его правительстве подпишет данный документ. По словам собеседников портала, в последние дни аналогичные письма были направлены нескольким другим странам, применяющим американское вооружение.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа.