Китай поддерживает председательствующую роль России в БРИКС

Пекин и Москва должны способствовать усилению влияния Шанхайской организации сотрудничества, отметил МИД КНР

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы МИД КНР Китая Сунь Вэйдун в ходе своего визита в РФ заявил о поддержке Китаем председательствующей роли России в БРИКС. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Китай поддерживает Российскую Федерацию в ее работе в качестве председателя БРИКС и готов постоянно укреплять двустороннее стратегическое сотрудничество на международных многосторонних площадках", - приводит сайт МИД КНР слова Сунь Вэйдуна, который 26 и 27 февраля посетил Москву по приглашению своего российского коллеги Андрея Руденко и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам китайского дипломата, КНР и Россия должны способствовать усилению влияния Шанхайской организации сотрудничества, чтобы она играла роль "стабилизирующего якоря" в условиях большой нестабильности на международной арене. "Китай и РФ должны укреплять диалог и координацию по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, сообща обеспечивать безопасность, стабильность и развитие в регионе", - подчеркнул Сунь Вэйдун.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.