Йеллен обсудила с коллегами из Италии и ФРГ санкции против РФ

Стороны также поговорили об оказании поддержки Украине

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с главами Минфинов Италии Джанкарло Джорджетти и Германии Кристианом Линднером санкционный режим в отношении России и оказание поддержки Украине во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20).

Как отмечается в опубликованных американским финансовом ведомством документах, Йеллен с коллегами "обменялась мнениями об общих приоритетах, включая усилия по оказанию поддержки Украине" и "лишению России возможности вести" специальную военную операцию. Они также обсудили выделение Киеву из бюджета ЕС €50 млрд на период с 2021 по 2027 год. Глава Минфина США "подчеркнула важность скорейшего принятия Конгрессом решения о финансовой поддержке Украины".

Политическое решение о предоставлении Украине бюджетного финансирование в размере €50 млрд было принято на саммите ЕС 1 февраля.