Додон заявил, что новый президент Молдавии должен восстановить уволенного генпрокурора

Бывший лидер республики уверен, что Александра Стояногло сняли с должности за нежелание выполнять политические заказы Майи Санду

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Новый президент Молдавии, которого изберут осенью, должен будет восстановить в должности незаконно снятого главой государства Майей Санду генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнешей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение суда Кишинева, который сегодня оправдал Стояногло, признав безосновательными обвинения, выдвинутые против него властями.

"Следующий президент Молдавии, который будет избран осенью этого года, должен восстановить Стояногло в должности. Он достоин занимать этот пост, так как был снят со своей должности после того, как отказался выполнять политические заказы Майи Санду. Это одна из черных страниц в истории молдавского правосудия, подобного беспредела за все годы независимости страны еще не было. Поэтому сегодняшнее решение суда лично для меня и, думаю, для большинства наших сограждан было ожидаемым", - сказал Додон в эфире телеканала ГРТ. Он добавил, что на судей, которые вынесли оправдательный приговор, "оказывалось огромное давление, но то, что не все поддались этому давлению, - это хороший знак. Это говорит о том, что вертикаль этого коррумпированного режима начала ломаться, что скоро наша страна может освободиться от оков режима Санду", - пояснил Додон.

Суд Кишинева вынес оправдательный приговор Стояногло по делу о превышении служебных полномочий. Он был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании обвинений, которые не доказаны до сих пор. Поводом стали публикации в СМИ десятилетней давности, представленные депутатом от правящей партии. Стояногло назвал свое дело политическим и заявил, что Санду требовала от него завести уголовные дела на Додона и лидеров крупнейших оппозиционных партий, была заинтересована в установлении контроля над Генпрокуратурой.

После своей отставки Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на фальсифицированных данных.