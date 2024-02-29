СМИ: два бойца "Хезболлах" погибли во время налета ВВС Израиля на Дамаск

Еще шесть получили ранения, сообщил телеканал Al Hadath

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Отряды шиитской милиции "Хезболлах", сражающиеся на стороне сирийской армии, понесли потери в результате ракетной атаки Израиля на окрестности Дамаска.

Как сообщил телеканал Al Hadath, удары наносились по пригородам столицы Сейида-Зейнаб и Ходжейра. Погибли двое шиитских бойцов, еще шесть получили ранения.

Представитель командования вооруженных сил арабской республики заявил агентству SANA, что нападение было совершено со стороны оккупированных Голанских высот. По его словам, сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям, поразив большинство вражеских ракет.

Район Сейида-Зейнаб, который служит форпостом шиитских формирований в Сирии, подвергался атакам израильских ВВС 25 декабря 2023 года, когда был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Рази Мусави, возглавлявший группу военных советников в арабской республике. 20 января при ударе Израиля по особняку в квартале Меззе в Дамаске погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде. Руководство Ирана обещало отомстить за смерть двух военачальников.