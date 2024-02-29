Евродепутат потребовал от ЕС использовать все свое влияние для освобождения Ассанжа

Мария Арена отметила, что попытки администрации США признать журналистские расследования шпионажем - это "способ еще больше задушить свободу прессы"

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. ЕС должен использовать все свое дипломатическое влияние, чтобы добиться освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экстрадиции которого из Великобритании добиваются власти США. Об этом заявила евродепутат от Бельгии Мария Арена, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Если США добьются экстрадиции Джулиана Ассанжа, у Белого дома появится возможность арестовать всех журналистов, которые делают достоянием общественности преступления американского государства, и предать их забвению в тюрьмах США, - отметила она. - Необходимо использовать все наше дипломатическое влияние в отношении США и Великобритании, чтобы Ассанж был не экстрадирован, а освобожден".

По словам Арена, попытки администрации Соединенных Штатов признать журналистские расследования шпионажем - это "способ еще больше задушить свободу прессы".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию с Ассанжем позором западной демократии. Глава ведомства прокомментировал постоянные заявления представителей американской администрации о том, что Ассанж - не журналист, а преступник. По словам Лаврова, Ассанж "нес мировому общественному мнению правду о тех действиях американских спецслужб, американских военных, которые были засекречены, но грубейшим образом нарушали американские законы, включая конституцию".

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.