Пентагон назвал ядерный арсенал РФ крупнейшим и наиболее разнообразным

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон, в частности, обратил внимание, что РФ принимает на вооружение атомные подводные лодки, несущие ракеты

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Россия располагает крупнейшим и наиболее разнообразным ядерным арсеналом, считает глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон.

"Россия в настоящее время обладает крупнейшим и самым разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран. В сентябре 2023 года она объявила, что межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" поставлены на боевое дежурство", - отмечается в его письменном заявлении, опубликованном на сайте комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где генерал выступает на слушаниях. Кроме того, Коттон обратил внимание на то, что РФ принимает на вооружение атомные подводные лодки, несущие ракеты.

"Она модернизирует и расширяет свой ядерный потенциал, помимо традиционной ядерной триады", - добавил Коттон. По его словам, это, в частности, касается гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". "Эти гиперзвуковые системы добавляют ядерному арсеналу России разнообразия и гибкости", - отметил генерал.

При этом, говоря про Китай, глава STRATCOM заявил, что "долгосрочная стратегия и потребности КНР в ядерной сфере остаются неясными". По его версии, Пекин стремится к наращиванию ядерного арсенала.