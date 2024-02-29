Байден и ас-Сиси заявили, что освобождение заложников прекратит огнь в Газе на 6 недель

Американский лидер поблагодарил президента Египта за ведущую роль Каира в поставке гуманитарной помощи в анклав

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Освобождение палестинским радикальным движением ХАМАС заложников должно привести к режиму прекращения огня в секторе Газа, который продлится не менее шести недель. С этим согласились президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и американский лидер Джо Байден по итогам телефонного разговора.

"Два лидера обсудили войну в Газе и усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Президент поблагодарил президента ас-Сиси за ведущую роль Египта в поставке гуманитарной помощи в Газу. Лидеры подчеркнули, что освобождение заложников приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня в Газе на срок не менее шести недель", - отмечается в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров.

"Они (главы двух государств - прим. ТАСС) обменялись мнениями о том, как такой продолжительный период затишья можно превратить в нечто более долговременное. Они также обсудили планы по увеличению объема гуманитарной помощи, поступающей в Газу, и то, как прекращение огня в рамках соглашения о заложниках будет способствовать этим усилиям и обеспечит доставку помощи нуждающимся мирным жителям по всей территории Газы", - подчеркивается в документе. Байден и ас-Сиси "договорились поддерживать регулярные контакты в ближайшие дни", заключили в Белом доме.

Как отметили ранее в канцелярии египетского лидера, президент Египта предупредил своего американского коллегу об опасности, которую влекут за собой удары Израиля по мирному населению и эскалация ситуации в секторе Газа. Ас-Сиси подчеркнул, что необходимо добиться немедленного прекращения огня в анклаве, поскольку только перемирие позволит обеспечить поставки в Газу гуманитарной помощи в объемах, необходимых для улучшения ситуации в секторе. Стороны также обсудили совместные усилия Египта, Катара и США для стабилизации ситуации в Газе и освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Кроме того, Байден и ас-Сиси обменялись мнениями по вопросу необходимости препятствовать расширению конфликта на весь регион и "договорились продолжать координацию своих действий, чтобы гарантировать восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке".