Байден обсудил с эмиром Катара перспективы установления паузы в боях в Газе

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся доставки гуманитарной помощи в анклав

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани перспективы установления длительной гуманитарной паузы в боях в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, во время телефонного разговора в четверг Байден и Аль Тани коснулись перспектив освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. "Лидеры подчеркнули, что освобождение заложников приведет к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа на период длительностью шесть недель", - отметили в Белом доме.

В заявлении подчеркивается, что президент США и эмир Катара "обменялись взглядами на то, как длительный период спокойствия может послужить основой для создания чего-либо более надежного". Кроме того, Байден и Аль Тани обсудили вопросы, касающиеся доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.