На Украине заявили, что бюджет страны потерял от блокады границы с Польшей более $523 млн

Из них более $209 млн - в феврале, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Общие потери государственного бюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей составили 20 млрд гривен (более $523 млн), из них 8 млрд (более $209 млн) - в феврале текущего года. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Очень легко посчитать, сколько в феврале стоила нам блокада. План, который ставился таможне до начала блокирования границ - 47,5 млрд гривен. К сожалению, в первую очередь из-за блокады границ, мы получили за весь февраль месяц 39,5 млрд гривен. То есть, на 8 млрд меньше поступило в украинский бюджет. То есть, если считать, мы потеряли где-то 20 млрд гривен", - сказал он на видео, опубликованном на YouTube-канале издания "Украинская правда". Железняк подчеркнул, что эти средства Киев не сможет возместить за счет финансовой помощи со стороны стран Запада.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны рассмотрят вариант с закрытием границы с Украиной для ее товаров, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы по ограничению беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции. Накануне Туск утверждал, что обсуждал с украинскими властями временное закрытие границы и остановку товарообмена между двумя странами. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка опроверг факт обсуждения этих вопросов с польскими коллегами.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.