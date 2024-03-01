29 февраля, 23:26
Палестино-израильский конфликт

Боррель осудил удар Израиля по Газе во время раздачи гуманитарной помощи

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что "лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права"

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал серьезным нарушением международного гуманитарного права удар Израиля по сектору Газа во время раздачи там гуманитарной помощи.

Читайте также
"Дело тонкое". Кто, с кем и из-за чего поссорился на Ближнем Востоке

"Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, - написал Боррель на своей странице в соцсети X. - Эти смерти абсолютно неприемлемы".

Он добавил, что "лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права", призвав "обеспечить беспрепятственный доступ" в сектор Газа.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

Многие западные страны, включая Францию, Канаду и Испанию, осудили эту атаку. В свою очередь армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп