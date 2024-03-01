Боррель осудил удар Израиля по Газе во время раздачи гуманитарной помощи

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что "лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права"

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал серьезным нарушением международного гуманитарного права удар Израиля по сектору Газа во время раздачи там гуманитарной помощи.

"Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, - написал Боррель на своей странице в соцсети X. - Эти смерти абсолютно неприемлемы".

Он добавил, что "лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права", призвав "обеспечить беспрепятственный доступ" в сектор Газа.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

Многие западные страны, включая Францию, Канаду и Испанию, осудили эту атаку. В свою очередь армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе.