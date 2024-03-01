Маккарти заявил, что Байден использует шпаргалки на личных встречах

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США отметил, что президент находится не в том возрасте, чтобы занимать этот пост

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден использует карточки с подсказками даже во время встреч за закрытыми дверями. Об этом заявил экс-спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, Байден прибегает к помощи карточек, когда ведет беседы с коллегами с глазу на глаз. "Во время нашей встречи я обнаружил, что у него была только парочка их. Он читал с карточки", - сказал Маккарти. Он добавил, что если его визави отклоняется от темы беседы, американский президент не может продолжать разговор. "Он не в том возрасте, чтобы занимать президентский пост", - заключил Маккарти.

Пресс-служба Белого дома опубликовала в среду заключение лечащего врача президента Кевина О'Коннора, который по итогам регулярного медицинского осмотра Байдена заключил, что его здоровье в полной мере позволяет исполнять обязанности главы государства. В пресс-службе отметили, что медосмотр не включал проверки умственных способностей президента.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.