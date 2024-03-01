Пресса США вновь вернулась к обсуждению стамбульского соглашения между РФ и Украиной

По информации газеты The Wall Street Journal, договор запрещал Украине вступать в военные союзы, например в НАТО, однако "разрешал Киеву двигаться в сторону членства в ЕС"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Обсуждавшееся на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года мирное соглашение между Москвой и Киевом вновь попало на передовицы ведущих западных изданий после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Выдержки из него опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, договор запрещал Украине вступать в военные союзы, например в НАТО, однако "разрешал Киеву двигаться в сторону членства в ЕС". Украина должна была стать "перманентно нейтральным государством", которому запрещалось укреплять свои вооруженные силы за счет Запада и которое должно было оставить Крым "де-факто под российским контролем". При этом судьбу восточных регионов якобы предполагалось урегулировать в ходе двусторонних переговоров между президентами России и Украины, их будущее не было определено в проекте документа.

В качестве гарантов соглашения якобы должны были выступить Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. При этом Москва якобы настаивала на включении Белоруссии в этот перечень, а Киев - Турции. Эти государства должны были бы "взять под свою ответственность обеспечение нейтрального статуса Украины" в случае нарушения условий соглашения. При этом они также должны были "разорвать все международные договоры, не совместимые с перманентно нейтральным статусом Украины", включая обещания двусторонней военной помощи. Это положение якобы не затрагивало Крым и Севастополь.

Издание также утверждает, что в документе речь шла о запрете Киеву обладать западными вооружениями, "включая ракетное оружие любого типа", а также размещать на территории Украины иностранные "вооруженные силы и формирования". При этом численность самих украинских войск должна была сократиться до 85 тыс., число танков - до 342, артиллерийских орудий - до 519. Проект соглашения также содержал ограничение на дальность полета украинских ракет - не более 40 км. В свою очередь Украина, по данным газеты, настаивала на том, чтобы ее ВС составляли 250 тыс. военнослужащих, число танков достигало 800, а артиллерийских орудий - 1,9 тыс.

По данным WSJ, Украина намеревалась закрыть свое воздушное пространство в случае нападения на страну, а государства - гаранты нейтрального статуса, согласно ее планам, обеспечили бы бесполетную зону в случае потенциальной эскалации. Россия, как утверждает газета, подобные предложения не одобрила и предлагала государствам-гарантам договориться об ответных мерах в отношении агрессора, нарушившего условия мирного соглашения.

Президент РФ о стамбульском соглашении

Президент РФ Владимир Путин, принимая в Константиновском дворце в Стрельне представителей семи африканских государств, приехавших представить свою мирную инициативу по Украине в июне прошлого года, рассказал о парафированном в марте 2022 года договоре между Москвой и Киевом. Президент показал африканским лидерам сам этот документ, который включал 18 статей и приложения. В нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Они касались и вооруженных сил, и других вещей, уточнил тогда Путин, добавив, что в документе было прописано все - до единиц боевой техники и до личного состава.

Российский лидер в февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг. По его словам, условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать. При этом он отметил, что "Украина в известном смысле - искусственное государство, созданное по воле Сталина" в том числе из венгерских, польских и румынских территорий. Российский лидер подчеркнул важность цели по денацификации бывшей советской республики. Необходимо, чтобы на Украине больше не делали национальных героев из тех, кто сотрудничал с Гитлером, добавил Путин, подчеркнув, что в Стамбуле об этом удалось договориться.

В ноябре 2023 года руководитель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава британского правительства также предложил "просто воевать".