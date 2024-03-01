Премьер-министр Великобритании заявил об опасности, которую создают для страны экстремистская идеология и попытки ее оправдать

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил беспокойство в связи с избранием в Палату общин британского парламента Джорджа Галлоуэя, выступающего с активной критикой Израиля и Украины. Произнося речь перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, Сунак заявил об опасности, которую создают для страны экстремистская идеология и попытки ее оправдать.

"Вызывает крайнее беспокойство, что вчера в ходе довыборов в Рочдейле победил кандидат, отрицающий ужас того, что произошло 7 октября [в ходе нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля], прославляющий "Хезболлах" и имеющий поддержку со стороны Ника Гриффина - расиста и бывшего лидера Британской национальной партии", - заявил Сунак.

Галлоуэй, возглавляющий Партию рабочих Великобритании, построил значительную часть своей кампании вокруг конфликта в секторе Газа, чтобы заручиться поддержкой избирателей-мусульман. После избрания он заявил, что посвящает свою победу палестинскому анклаву. Политик ранее уже был депутатом Палаты общин - в 1987-2010 годах и в 2012-2015 годах, до 2003 года он состоял в Лейбористской партии, откуда его исключили за критику вторжения стран НАТО в Ирак. Галлоуэй также неоднократно обвинял украинские власти и НАТО в разжигании конфликта в Донбассе.