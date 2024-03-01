В Киеве считают, что Макрон перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень

По мнению советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, французский лидер имел в виду, в частности, возможную отправку западных военных инструкторов и консультантов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину переводит дискуссию о помощи Запада Киеву на иной уровень. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Макрон перевел дискуссию на другой уровень. Он говорит уже не только об оружии, но и про конкретных людей", - заявил он в эфире украинского телемарафона.

По мнению Подоляка, Макрон имел в виду возможную отправку на Украину западных военных инструкторов и консультантов, специалистов по обслуживанию военной техники. "И президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что готов это обсуждать", - добавил он. Советник главы офиса президента Украины уточнил, что речь идет о военнослужащих из стран Европы, а не США.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Комментируя это предложение президента Франции, Зеленский сообщил, что Макрон пообещал поделиться с ним своими "идеями по поводу усиления Украины" во время своего визита в Киев, который ожидается в середине марта.

После конференции в Париже представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после слов Макрона желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано, неофициально они там давно есть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал опасными заявления президента Франции.