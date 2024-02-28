Макрон в поход собрался: президент Франции решил пригрозить России

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Stephanie Lecocq, Pool via AP

Вся Европа, да и не только она, второй день обсуждает громкое заявление французского президента Эмманюэля Макрона, который не исключил, что страны Запада могут отправить на Украину сухопутные войска, чтобы "не дать России победить". В самой Франции это его высказывание вызвало жестокую критику как слева, так и справа, да и европейские партнеры в большинстве своем поспешили откреститься от опасной идеи. Получилось, что Макрон вроде бы оказался в роли незадачливого полководца из французской народной песенки "Смерть и погребение непобедимого Мальбрука" (в России она более известна под названием "Мальбрук в поход собрался" и была весьма популярна во время Отечественной войны 1812 года). Было бы, однако, ошибкой чересчур легкомысленно относиться к угрозам, прозвучавшим из уст руководителя ядерной державы, которая к тому же претендует на лидерство в Евросоюзе.

Цель оправдывает средства

Резонансное заявление Макрона прозвучало по итогам конференции по вопросу поддержки Украины, спешно созванной французским лидером с участием президентов, премьеров и прочих высокопоставленных представителей двух десятков государств. Идея встречи, как сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на неназванный источник в Елисейском дворце, заключалась в том, чтобы "развеять любое впечатление, что [на Украине] все рушится" после серьезных неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Выслушав по видеосвязи выступление украинского президента Владимира Зеленского, который, как обычно, просил больше денег и оружия, участники встречи посовещались за закрытыми дверями, после чего разъехались, не сделав каких-либо заявлений. Рассказывать о том, что происходило на конференции, Макрон взялся в одиночку. Причем сделал это в свойственной ему противоречивой манере.

Поначалу он заявил, что Запад "не желает войны с народом России" и стремится лишь "сохранить контроль над эскалацией ситуации". И тут же продолжил: западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла победить". "Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", — сказал Макрон, в том числе и отправка на Украину сухопутных войск из стран НАТО. Правда, "консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет", признал французский лидер, хотя "с течением времени ничего исключать нельзя".

Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба и вызвало бурную реакцию не только в самой Франции, но и далеко за ее пределами.

"Он спятил"

"Тревожное легкомыслие", "Безумие", "Абсолютное сумасшествие" — такими заголовками, отражающими мнение политических кругов, пестрели наутро первые полосы французских газет от консервативной Le Figaro до левой La Liberation. Лидеры оппозиционных партий проявили редкое единодушие, оценивая заявление Макрона.

"Отправка войск на Украину сделала бы нас стороной конфликта. Война против России была бы безумием. Подобная воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы является безответственным актом", — заявил основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Вступать в войну с Россией и втягивать в нее континент — это безумие", — поддержал Меланшона лидер Социалистической партии Оливье Фор, упрекнувший Макрона в "тревожном легкомыслии".

Не стеснялись в выражениях и на правом фланге. "Эмманюэль Макрон играет в полководца, но он так беспечно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", — заметила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Лидер "Республиканцев" Эрик Сьотти указал, что заявление Макрона о возможной отправке сухопутных войск "чревато ужасными последствиями", глава патриотов Флориан Филиппо назвал предложение французского президента "абсолютным сумасшествием", способным привести к новой мировой войне, а лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян обвинил Макрона в "бесконечно лживой манипуляции", которая "заслуживает отрешения от должности", и потребовал проведения срочных дебатов и голосования в парламенте.

Известный правозащитник Арно Класфельд, входящий в состав Государственного совета Франции (высшей судебной инстанции по административным делам), и вовсе призвал отмежеваться от политики Киева. "В Европе, сегодняшнее существование которой стало возможным в результате победы над нацизмом, не должны замалчивать то, что с 2014 года украинский режим уничтожает памятники Победы и называет стадионы и проспекты именами украинских коллаборационистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистами и уничтоживших тысячи еврейских семей", — указал он.

Если даже политики не особо сдерживались в оценках, то авторы комментариев к газетным публикациям и вовсе не считали нужным ограничивать свои эмоции. Лейтмотивом читательских откликов стал поставленный президенту неутешительный диагноз: "Он спятил".

Газета Le Figaro решила по горячим следам выяснить, как относятся французы к идее отправки войск на Украину. За сутки в голосовании приняли участие более 60 тыс. человек, из которых лишь каждый пятый поддержал идею Макрона.

Nien, no, nem, nie…

Как ни удивительно это может показаться на первый взгляд, но столь же редкостное единодушие проявили и участвовавшие в парижской встрече европейские и заокеанские партнеры Франции. И ладно, если бы речь шла о таких противниках безоглядной военной поддержки Киева, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который еще перед отъездом в Париж признался, что у него "идет мороз по коже" от предложенных для обсуждения тем. А уже после встречи он рассказал, что речь на ней шла лишь о том, чтобы "любой ценой" поддерживать конфликт, о мире же "не было ни одного слова". "Мы никогда не будем согласны на то, чтобы словацкий солдат шел воевать на Украину", — сказал Фицо.

Все понятно и с придерживающейся собственного курса Венгрией, министр обороны которой Криштоф Салай-Бобровницки прямо указал: "Ни при каких обстоятельствах Венгрия не будет поставлять оружие [Украине] или направлять своих солдат в зону конфликта".

Но ведь идея Макрона была категорически отвергнута даже теми, кто весьма активно поддерживал и поддерживает Киев финансовыми вливаниями и поставками вооружений. Президент Греции Кириакос Мицотакис, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, глава правительства Чехии Петр Фиала, его шведский коллега Ульф Кристерссон, канцелярии премьеров Великобритании и Испании, заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик и многие другие — все они, пусть и в разной манере, отказались поддержать отправку войск на Украину. Высказанную европейскими странами позицию поддержали представители Белого дома и Госдепартамента США и Минобороны Канады. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у альянса "нет планов отправлять на Украину военные силы". А представитель ЕС Петер Стано счел необходимым пояснить, что вопрос об отправке не входит в компетенцию Евросоюза, а является прерогативой государств-членов.

Своеобразный итог парижской встречи подвел канцлер ФРГ Олаф Шольц, который по возвращении домой рассказал: "В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО". Мнение на Западе по этому поводу он назвал "весьма единодушным". Сутки спустя он счел необходимым вернуться к теме и заверить: "На украинской земле не будет войск ни Германии, ни НАТО".

На самом деле такое единодушие совсем не должно удивлять. Одно дело — вести против России прокси-войну руками украинцев, и совсем другое — отправлять на Украину собственных солдат, понимая при этом, что ответ со стороны России неизбежно последует.

"Лютая пурга"

На то обстоятельство, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между Россией и НАТО из "вероятного" станет "неизбежным", прямо указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который порекомендовал государствам альянса хорошенько оценить последствия своих действий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативы Макрона "безумным авантюризмом", добавив, что президент Франции заявлениями о возможности отправки войск на Украину "привел в ужас жителей своей страны и руководителей ряда европейских государств". Отправка войск на Украину — это "черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны", предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему манере диагностировал у французского президента "недержание речи". По мнению Медведева, "мелкотравчатые наследнички Бонапарта <…> с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России", тем самым обрекая миллионы людей на верную смерть. Говоря о новом оружии, замглавы Совбеза, видимо, имел в виду заявление Макрона насчет создания "девятой коалиции, которая будет заниматься поставками [Украине] ракет и бомб средней и большой дальности" (по аналогии со снарядной, танковой, самолетной и другими коалициями). На это заявление обратил внимание и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Назвав подобные планы "самоубийственными", он посоветовал западным политикам "употреблять голову на более рациональные, более безопасные для Европы мысли".

Секрет Полишинеля

Кажется, в окружении французского президента тоже поняли, что их патрон сказал лишнего. Правда, сперва премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя. Эту позицию он оправдал тем, что Франция не может смириться с "перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу".

Однако вслед за этим, видимо с учетом реакции в стране и за рубежом, были предприняты попытки несколько подкорректировать заявление Макрона. Как пояснил в стенах парламента глава МИД Франции Стефан Сежурне, президент подразумевал, что в процессе оказания помощи Украине могут производиться некие действия, которые "могут потребовать присутствия [иностранных военных] на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте". В качестве примера он привел "разминирование, киберугрозы, производство оружия". Эти доводы коллеги почти слово в слово повторил и глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, добавивший, что слова Макрона об отправке войск на Украину "не свидетельствуют о слабости или желании эскалации" со стороны Парижа.

Такие довольно неуклюжие попытки оправдаться скорее напоминали стремление скрыть то, что в России, да и для сведущих людей в Европе является секретом Полишинеля: иностранные, в том числе французские, военные уже довольно давно присутствуют на Украине. На это указал, в частности, канцлер ФРГ, объясняя на днях, почему выступает против поставки Киеву ракет Taurus: "Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать… Мы нигде не должны быть связаны с целями, которых достигнет эта система". Таким образом, Олаф Шольц ясно дал понять, что не хочет, чтобы немецкие военные занимались запуском и наведением ракет на цели на российской территории, как это делают военные из Великобритании и Франции.

Версию о том, что высказывания Макрона о возможности отправки на Украину войск НАТО были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из стран — членов альянса на украинской территории, подтвердила и британская газета The Financial Times. "Все знают, что западные войска специального назначения [находятся] на Украине. Они просто еще не признали это официально", — сообщило издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны.

Надо полагать, именно такие французские наемники в количестве нескольких десятков человек были уничтожены некоторое время назад прицельным ракетным ударом по гостинице в Харькове. Об их незавидной участи стоит помнить тем, кто рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Иначе и впрямь можно повторить судьбу собравшегося в поход Мальбрука из французской народной песенки. Кстати, русская ее версия намного короче, грубее и жестче. Хотя итог один: он плохо кончил.