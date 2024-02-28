Володин: Макрон пытается разжечь третью мировую войну, желая сохранить власть

Председатель Госдумы сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в попытках сохранить свою власть не придумал ничего лучше, чем попытаться разжечь третью мировую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления французского президента об обсуждении темы возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину.

"Макрон сделал ряд громких заявлений, среди которых возможность отправки войск НАТО на Украину, чем привел в ужас жителей своей страны и руководителей ряда европейских государств. <…> Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции", - отметил Володин в Telegram-канале. По его словам, даже канцлер Германии Олаф Шольц, "вспомнив Гитлера, опешил от такого безумного авантюризма".

Володин подчеркнул, что за время президентства у Макрона, "откровенно говоря, мало что получается". "Стагнация экономики, протесты желтых жилетов и фермеров, геополитические поражения в Африке: по требованию Мали, Буркина-Фасо и Нигера выведены французские войска", - отметил председатель. Кроме того, напомнил он, власти Нигера ранее объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, "а также потребовали от Парижа компенсации за более чем 100 лет колониального разграбления природных ресурсов страны". "Из-за этих и многих других проблем французы не поддерживают Макрона - рейтинг его упал до крайне низкого уровня. Если бы выборы состоялись сегодня, их выиграла бы [глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение"] Марин Ле Пен", - считает Володин.

Спикер Госдумы также сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом, добавив, что, "прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тыс. из которых остались лежать в сырой земле". "Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт "не считался с потерями", но с тех пор страна "ставит человеческую жизнь превыше всего", - подчеркнул Володин.

Заявления Макрона

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".