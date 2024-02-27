Лидер соцпартии Франции счел легкомыслием слова Макрона об отправке войск на Украину

Оливье Фор заявил, что вступать в войну с Россией и втягивать в нее континент - это безумие

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер Социалистической партии Франции, депутат парламента республики Оливье Фор назвал легкомысленным заявление президента страны Эмманюэля Макрона, не исключившего возможность отправки войск западных государств на Украину.

"Тревожное легкомыслие президента, который под занавес пресс-конференции выразил готовность сделать Францию воюющей стороной украинского конфликта, - написал политик в X (ранее Twitter). - Вступать в войну с Россией и втягивать в нее континент - это безумие".

В понедельник Макрон, выступая перед журналистами после конференции в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени "ничего исключать нельзя".