Делегация ХАМАС обсудила с Богдановым результаты межпалестинской встречи в Москве

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Делегация движения ХАМАС, принимавшая участие во встрече палестинских фракций в Москве, обсудила со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавой МИД РФ Михаилом Богдановым содержание прошедшего совещания и позитивные результаты прошедших в российской столице контактов. Об этом говорится в специальном заявлении палестинского движения.

"Делегация ХАМАС поблагодарила Россию за ее позицию в поддержку палестинского народа, за организацию межпалестинской встречи в Москве и рассмотрела [с заместителем главы МИД РФ] положительные результаты, достигнутые в ходе переговоров, по объединению палестинских рядов", - указывается в документе ХАМАС в Telegram-канале движения.