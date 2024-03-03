Маск считает, что Байден лжет, говоря о желании разобраться с нелегальной миграцией

Предприниматель подчеркнул, что наплыв мигрантов "связан с 94 исполнительными указами администрации" президента США

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден нагло лжет, когда говорит, что хочет решить проблему с наплывом нелегальных мигрантов в США, поскольку миграционный кризис стал следствием именно его решений. Такое мнение выразил в субботу Илон Маск.

"Массовый наплыв нелегальных мигрантов связан с 94 исполнительными указами администрации Байдена. Пока эти указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной миграцией, - это наглая ложь", - написал Маск в X (ранее Twitter).

Ранее он заявлял, что миграционная политика действующей американской администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, власти которого выступают за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказываются против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Маск ранее заявил о поддержке техасских властей и призвал главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса уйти в отставку, обвинив его в потворстве незаконной миграции.