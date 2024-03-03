СБ ООН принял заявление в связи с ударом Израиля по мирным палестинцам в Газе

В документе, в частности, подчеркивается "необходимость принятия всех необходимых мер для защиты гражданского населения и инфраструктуры" анклава

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял в субботу подготовленное Алжиром заявление для прессы в связи со стрельбой израильских сил по мирным палестинцам во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа. Текст заявления был распространен среди журналистов пресс-службой всемирной организации.

В документе, в частности, выражается "серьезная обеспокоенность в связи с сообщениями, что более 100 человек погибли и еще несколько сотен пострадали, в том числе получив огнестрельные ранения, как могло убедиться УВКПЧ ООН, в инциденте с участием израильских сил".

Помимо этого в заявлении подчеркивается "необходимость принятия всех необходимых мер для защиты гражданского населения и инфраструктуры", а также содержится призыв "не лишать гражданское население сектора Газа базовых услуги и гуманитарной помощи", необходимых для выживания жителей анклава. Члены Совбеза ООН также призвали Израиль не закрывать действующие контрольно-пропускные пункты и способствовать открытию дополнительных КПП.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв удара израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

Многие западные страны, включая Францию, Канаду и Испанию, осудили эту атаку. Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе, в свою очередь постоянный наблюдатель Палестины при ООН отметил, что, по имеющейся информации, несколько десятков погибших получили огнестрельные ранения в голову.