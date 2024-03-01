"Лица в пуху" у НАТО и шансы для Палестины. Лавров выступил на конференции в Анталье

Россия прекрасно знает о том, что военные из стран НАТО вовлечены в боевые действия на Украине, на этом фоне нельзя относиться всерьез к попыткам США возобновить переговоры о стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.
Министр считает, что Евроатлантический регион уже утратил роль мотора развития мира, что итоги встречи палестинских фракций в Москве дают шанс на пути к единству и что режим в Кишиневе идет по стопам киевского.
ТАСС собрал основные заявления Лаврова.
О публикации разговора офицеров Бундесвера
- Публикация разговора между германскими военными о ракетном ударе по Крымскому мосту поразительна, РФ доподлинно знает о деятельности военных НАТО на Украине, "которые маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО".
- "Полностью в пуху лицо наших натовских коллег. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением".
- Один из участников разговора рассуждал о том, как бы "похитрее" поставить Украине дальнобойные вооружения для атаки по Крымскому мосту и по складам с боеприпасам: "То есть они понимают, о чем они говорят".
США, НАТО и Европа
- Желание Запада ввести войска на Украину после слов президента Франции Эмманюэля Макрона официально зафиксировано, неофициально западные войска давно есть: "Без этих инструкторов так называемых дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов".
- Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и РФ в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США. "У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев - да".
- Европа на данный момент является главной жертвой политики США "по затаскиванию Украины в НАТО": "Все основные расходы перекинули на Европу, народ живет все хуже и хуже, энергоносители взлетели в цене".
О стратегической стабильности
- "Как американцы могут проситься всерьез на наши стратегические объекты, когда несколько атак, совершенных украинцами с использованием дальнобойных вооружений против наших стратегических аэродромов, не могли состояться без участия американских специалистов?"
- США пытаются подобрать удобные для них аргументы, "чтобы отказываться от какой-либо договоренности по невыводу оружия в космос".
- "Мы не ждем перемен, которые принесут выборы в Соединенных Штатах".
Палестина
- Палестинские фракции на встрече в Москве впервые договорились уважать площадку Организации освобождения Палестины: "Если это не останется лозунгом, это будет в общем-то неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром".
- Текущее развитие событий в секторе Газа необходимо остановить, "это важнейшая сейчас задача, люди гибнут".
- Соединенные Штаты ведут дело к тому, что палестинцы никакого государства не получат, вместо этого Вашингтон создаст "красивую картинку": "Будет какое-то красивое объявление, например, что Палестину примут в члены ООН, а на земле все останется точно так же".
- Чувство собственной непогрешимости, которое демонстрируют отдельные представители Израиля, "оно в истории никогда до добра не доводило".
ОБСЕ
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ничего не смогла сделать в сфере европейской безопасности, "поэтому для нас эта структура более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться".
- "Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону".
- "Центр мирового развития сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего в Южную, Восточную Азию. В целом Евразия - это сейчас мотор развития мира, эту роль Евроатлантика уже утратила".
Молдавия
- "Кишиневский режим, возглавляемый гражданами Румынии", пытается разрушить переговорный формат "5+2" по приднестровскому урегулированию".
- "Формат "5+2" позволял рассматривать интересы приднестровцев в контексте сохранения территориальной целостности Молдовы".
- "Режим, который обосновался в Кишиневе, идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах, и вместе с украинцами устраивает еще серьезное экономическое давление на Приднестровье".