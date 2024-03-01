"Лица в пуху" у НАТО и шансы для Палестины. Лавров выступил на конференции в Анталье

Россия прекрасно знает о том, что военные из стран НАТО вовлечены в боевые действия на Украине, на этом фоне нельзя относиться всерьез к попыткам США возобновить переговоры о стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

Министр считает, что Евроатлантический регион уже утратил роль мотора развития мира, что итоги встречи палестинских фракций в Москве дают шанс на пути к единству и что режим в Кишиневе идет по стопам киевского.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О публикации разговора офицеров Бундесвера

Публикация разговора между германскими военными о ракетном ударе по Крымскому мосту поразительна, РФ доподлинно знает о деятельности военных НАТО на Украине, "которые маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО".

"Полностью в пуху лицо наших натовских коллег. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением".

Один из участников разговора рассуждал о том, как бы "похитрее" поставить Украине дальнобойные вооружения для атаки по Крымскому мосту и по складам с боеприпасам: "То есть они понимают, о чем они говорят".

США, НАТО и Европа

Желание Запада ввести войска на Украину после слов президента Франции Эмманюэля Макрона официально зафиксировано, неофициально западные войска давно есть: "Без этих инструкторов так называемых дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов".

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и РФ в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США. "У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев - да".

Европа на данный момент является главной жертвой политики США "по затаскиванию Украины в НАТО": "Все основные расходы перекинули на Европу, народ живет все хуже и хуже, энергоносители взлетели в цене".

О стратегической стабильности

"Как американцы могут проситься всерьез на наши стратегические объекты, когда несколько атак, совершенных украинцами с использованием дальнобойных вооружений против наших стратегических аэродромов, не могли состояться без участия американских специалистов?"

США пытаются подобрать удобные для них аргументы, "чтобы отказываться от какой-либо договоренности по невыводу оружия в космос".

"Мы не ждем перемен, которые принесут выборы в Соединенных Штатах".

Палестина

Палестинские фракции на встрече в Москве впервые договорились уважать площадку Организации освобождения Палестины: "Если это не останется лозунгом, это будет в общем-то неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром".

Текущее развитие событий в секторе Газа необходимо остановить, "это важнейшая сейчас задача, люди гибнут".

Соединенные Штаты ведут дело к тому, что палестинцы никакого государства не получат, вместо этого Вашингтон создаст "красивую картинку": "Будет какое-то красивое объявление, например, что Палестину примут в члены ООН, а на земле все останется точно так же".

Чувство собственной непогрешимости, которое демонстрируют отдельные представители Израиля, "оно в истории никогда до добра не доводило".

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ничего не смогла сделать в сфере европейской безопасности, "поэтому для нас эта структура более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться".

"Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону".

"Центр мирового развития сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего в Южную, Восточную Азию. В целом Евразия - это сейчас мотор развития мира, эту роль Евроатлантика уже утратила".

Молдавия