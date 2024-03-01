Лавров: США ведут дело к тому, что палестинцы не получат своего государства

Вместо этого Вашингтон создаст "красивую картинку" без изменения статус-кво, добавил глава МИД РФ

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут дело к тому, что палестинцы никакого государства не получат, вместо этого Вашингтон создаст "красивую картинку" без изменения статус-кво. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

По его словам, США взяли на себя функции "подпольной переговорной работы". "[Эта работа] выльется в очередную фикцию, и никакого государства палестинцы не получат. Будет какое-то красивое объявление, например, что Палестину примут в члены ООН, а на земле все останется точно так же. То есть красивая картинка, а статус-кво не меняется", - сказал он.

Лавров вновь напомнил, что именно США прекратили деятельность "квартета" международных посредников, куда также входили Россия, ЕС и ООН.