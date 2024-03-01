Лавров: США подыскивают удобные аргументы, чтобы уйти от неразмещения оружия в космосе

Глава МИД РФ напомнил, как США под надуманными предлогами выходили из договоров по противоракетной обороне, по ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. США пытаются подобрать удобные для них аргументы, чтобы отказаться от возможных договоренностей по неразмещению оружия в космическом пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Наверняка сейчас американцы накапливают лишние аргументы, чтобы отказываться от какой-либо договоренности по невыводу оружия в космос", - отметил он.

В подтверждение своих слов глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, как США под надуманными предлогами выходили из договоров по противоракетной обороне, по ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу.

"Президент РФ [Владимир Путин] вчера в своем послании очень четко ответил на все измышления, что это просто бред, как он выразился, и что те, кто гонит эту милитаристскую волну, должны осознавать свою ответственность, - обратил внимание Лавров. - Очень надеемся, что население этих стран понимает, с чем играют их избранники".