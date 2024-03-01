Лавров заявил, что итоги встречи палестинских фракций в Москве могут привести к прогрессу

Как отметил глава МИД РФ, палестинские фракции на встрече в Москве договорились уважать площадку ООП

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Палестинские фракции на встрече в Москве договорились уважать площадку Организации освобождения Палестины (ООП), это может стать шагом вперед на пути к их единству. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"В коммюнике, которое было принято вчера на встрече палестинских фракций в Москве, впервые они записали готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины. Если это не останется лозунгом, это будет в общем-то неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром", - отметил он.

Ранее сообщалось о намерении представителей различных палестинских движений 29 февраля собраться на консультации в Москве (1-2 марта) для преодоления внутреннего раскола. Российская сторона предоставила свою площадку для встречи делегатов от фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, включая ФАТХ, а также участников из радикальных движений ХАМАС и "Исламского джихада", всего на переговоры прибыли эмиссары более 10 организаций. Как заявил корреспонденту ТАСС член движения ФАТХ Айман Ракаб, на встрече в Москве палестинские фракции планировали прийти к общему соглашению о формировании единого палестинского правительства технократов.