Лавров назвал важнейшей задачей остановить развитие событий в Газе

Глава МИД России также обратил внимание на чувство собственной непогрешимости отдельных представителей Израиля

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Остановка текущего развития событий в секторе Газа является важнейшей задачей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Остановить развитие событий [в Газе], я считаю, - это важнейшая сейчас задача, люди гибнут", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на чувство собственной непогрешимости отдельных представителей Израиля. "Когда [генсек ООН] Антониу Гутерриш, осудив атаку 7 октября, сказал, что надо понимать, что эта атака произошла не в вакууме, посол Израиля в ООН отреагировал, что Гутерриш должен быть уволен, а ООН закрыта. Такое чувство собственной непогрешимости, оно в истории никогда до добра не доводило", - добавил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.