Лавров: ОБСЕ не представляет "какой-либо субстанции" для РФ, на которую можно положиться

Глава МИД России отметил, что организация ничего не смогла сделать, хотя именно она была местом, где принимались все эти торжественные и пафосные решения

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не представляет для России "какой-либо субстанции", на которую можно бы было положиться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

"ОБСЕ ничего не смогла сделать, хотя именно эта организация была местом, где все эти торжественные, пафосные решения (о договоре по европейской безопасности - прим. ТАСС) принимались, поэтому для нас эта структура более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться", - заявил Лавров.

"Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону", - добавил министр.

17 декабря 2021 МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января 2022 года в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

США и НАТО 26 января 2022 года передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки.