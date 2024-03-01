Лавров: часть атак ВСУ на аэродромы РФ не могла состояться без участия специалистов США

Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что заявления американских властей о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Несколько атак Украины на стратегические аэродромы России не могли состояться без участия американских специалистов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Как американцы могут проситься всерьез на наши стратегические объекты, когда несколько атак, совершенных украинцами с использованием дальнобойных вооружений против наших стратегических аэродромов, не могли состояться без участия американских специалистов, в том числе участия в форме модернизации самих ракет, чтобы прибавить им дальности", - указал министр, комментируя стремление США возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности.

"То, что им [американцам] надо, они будут просить, с одной стороны заходить, с другой. Через министерство иностранных дел, через другие структуры, а все это только для того, чтобы получить одностороннюю выгоду", - добавил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. По его словам, "они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром". Президент отметил, что Россия имеет дело с государством, чьи правящие круги принимают против Москвы "открытые враждебные действия".