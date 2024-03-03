Писториус не исключил возбуждения в ФРГ дела из-за перехвата разговора офицеров

Министр обороны страны отметил, что это зависит от результатов расследования Федерального ведомства военной контрразведки Германии

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Генпрокуратура страны после завершения внутренней проверки в Бундесвере может возбудить уголовное дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных, в котором обсуждалась возможная атака на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

"Насколько я знаю, пока нет [Генпрокуратура не возбудила дело]", - сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Но это, конечно, зависит от результатов расследования BAMAD (Федеральное ведомство военной контрразведки Германии - прим. ТАСС), так что следует дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование", - сказал он.