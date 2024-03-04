США рассчитывают, что ХАМАС примет условия сделки по освобождению заложников

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подчеркнула, что перемирие между сторонами конфликта необходимо заключить как минимум на шесть недель

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС должно согласиться на договоренность с Израилем по прекращению огня и обмену израильских заложников на палестинских заключенных. Такое мнение выразила в воскресенье вице-президент США Камала Харрис.

"Принимая во внимание масштаб страданий, с которыми столкнулся сектор Газа, необходимо немедленное прекращение огня как минимум на следующие шесть недель <…>. Это позволит вернуть заложников и поставить гуманитарную помощь. Это позволит найти более долгосрочное решение, гарантировать безопасность Израиля и соблюдение прав палестинцев на достоинство, свободу и самоопределение. ХАМАС заявляет, что ему нужно прекращение огня. Что ж, условия сделки уже существуют. И ХАМАС должно согласиться на эту сделку", - сказала она, выступая в городе Сельма (штат Алабама).

В воскресенье Agence France-Presse утверждало со ссылкой на представителя ХАМАС, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение 24-48 часов, если Израиль примет требования палестинского движения, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Вскоре египетский телеканал Al-Qahira al-Ikhbariya проинформировал, что делегация ХАМАС и представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.