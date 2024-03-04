Американский военачальник обсудил с министром обороны Израиля ситуацию в Газе

Перед поездкой в еврейское государство Майкл Курилла посетил Египет, Иорданию и Сирию

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетил Израиль и обсудил ситуацию в секторе Газа с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом и начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении CENTCOM.

"С 28 февраля по 2 марта генерал Курилла был с визитом в Израиле и встретился с министром обороны Йоавом Галантом, начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другими представителями ЦАХАЛ. Они обсудили широкий круг вопросов в сфере безопасности <...>. В центре внимания также были пути улучшения гуманитарной ситуации в Газе", - сообщило командование.

Отмечается, что перед поездкой в Израиль Курилла посетил Египет, Иорданию и Сирию.