Лидер левых ФРГ после утечки разговора военных считает опасной поставку Taurus Киеву

Янине Висслер выразила мнение, что возможные атаки "вплоть до Москвы" могут "спровоцировать беспрецедентную спираль эскалации"

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер на фоне появления в российских СМИ разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus считает очень опасной возможную передачу Киеву этого вида вооружений.

"С точки зрения содержания дискуссии еще раз очень ясно показывают, что поставка крылатых ракет Taurus будет чрезвычайно опасной", - заявила она журналу Der Spiegel. Возможные атаки "вплоть до Москвы", по ее словам, могут "спровоцировать беспрецедентную спираль эскалации". Висслер также призывает внести ясность в ситуацию с утечкой разговора немецких военных. "Когда высокопоставленные офицеры обмениваются информацией о поставках оружия и военных сценариях через такие платформы, как Webex, и устройства, не защищенные от прослушивания, шпионаж становится намного проще", - подчеркнула она.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, по ее словам, должен выяснить, как это могло произойти, были ли нарушены какие-либо правила, и сделать выводы. "Опасно снабжать Бундесвер сотнями миллиардов [евро], если он даже не в состоянии безопасно провести видеоконференцию", - констатировала она, имея в виду специальный фонд для модернизации Бундесвера в размере €100 млрд.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. Ранее в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.