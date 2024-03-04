Провайдер сообщил о сокращении трафика из-за повреждения коммуникаций в Красном море

По данным HGC Global Communications Limited, "перерезаны кабели" Seacom, TGN, AAE-1, EIG - 4 из 15

ГОНКОНГ, 4 марта. /ТАСС/. Четыре международных коммуникационных подводных кабеля в Красном море, связывающие Азию, Европу и Африку, повреждены, что ограничило трафик на 25%. Об этом сообщила гонконгская компания HGC Global Communications Limited.

По ее данным, "перерезаны кабели" Seacom, TGN, AAE-1, EIG - 4 из 15, проходящих по дну Красного моря. В этих условиях интернет-провайдер "разработал план перенаправления информационного потока" в Европу через Китай и США.

Как проинформировала ранее израильская газета Globes, несколько кабелей, проложенных по дну Красного моря между Саудовской Аравией и Джибути, были повреждены вследствие атак йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Это привело к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии. В свою очередь хуситы заявили, что не совершали каких-либо действий, которые могли стать причиной повреждения системы подводных коммуникационных кабелей.

После обострения конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.