Экс-посол США считает, что Макрон пытался набрать политические очки заявлениями по Украине

Иво Даалдер отметил, что завоевание благосклонности окружающих, ничего за это не платя, "похоже, заложено в ДНК Макрона"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона касательно возможной отправки войск на Украину представляют собой попытку заработать политические очки среди стран Североатлантического альянса. Такое мнение выразил экс-посол США при НАТО (2009-2013) и глава Чикагского совета по глобальным делам (CCGA) Иво Даалдер в авторской статье для европейского издания газеты Politico.

По его словам, последнее заявление французского лидера было не более чем "попыткой набрать геополитические очки" среди союзников по НАТО. Как отметил эксперт, "завоевание благосклонности [окружающих], ничего за это не платя, похоже, заложено в ДНК Макрона".

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, официально участникам не удалось достичь консенсуса по данному вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте.