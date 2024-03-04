4 марта, 07:53
Военная операция на Украине

Экс-посол США считает, что Макрон пытался набрать политические очки заявлениями по Украине

Иво Даалдер отметил, что завоевание благосклонности окружающих, ничего за это не платя, "похоже, заложено в ДНК Макрона"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона касательно возможной отправки войск на Украину представляют собой попытку заработать политические очки среди стран Североатлантического альянса. Такое мнение выразил экс-посол США при НАТО (2009-2013) и глава Чикагского совета по глобальным делам (CCGA) Иво Даалдер в авторской статье для европейского издания газеты Politico.

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По его словам, последнее заявление французского лидера было не более чем "попыткой набрать геополитические очки" среди союзников по НАТО. Как отметил эксперт, "завоевание благосклонности [окружающих], ничего за это не платя, похоже, заложено в ДНК Макрона".

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, официально участникам не удалось достичь консенсуса по данному вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте. 

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