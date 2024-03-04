Малайзия может возобновить расследование исчезновения рейса MH370 при наличии новых данных

Министр транспорта страны ранее заявил о намерении продолжить поиски и привлечь к ним компанию Ocean Infinity

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии готовы в случае появления новых доказательств возобновить расследование из-за исчезнувшего 10 лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

"Мы придерживаемся мнения, что если появятся новые убедительные доказательства того, что необходимо возобновить дело, то мы, конечно, будем счастливы это сделать", - сказал премьер журналистам в Австралии. Его слова приводит агентство Reuters.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил о том, что ведомство намерено возобновить поиски пропавшего самолета. По его словам, для этого может быть привлечена американская компания Ocean Infinity.

По данным Reuters, совместные поиски Австралии, Китая и Малайзии самолета завершились в январе 2017 года, не принеся никаких результатов.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет "Боинг 777-200" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов пропавшего авиалайнера до сих пор не обнаружено.