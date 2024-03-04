В Минздраве Газы заявили, что число жертв агрессии Израиля превысило 30,5 тыс.

Почти 72 тыс. пострадали в анклаве с октября 2023 года

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Более 30,5 тыс. человек были убиты, почти 72 тыс. пострадали в результате действий израильских сил в секторе Газа с октября 2023 года. Такие данные привело министерство здравоохранения сектора.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября прошлого года возросло до 30 534, еще 71 920 человек получили ранения", - указывается в заявлении Минздрава, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Только за минувшие сутки при израильских бомбардировках и обстрелах районов Газы погибли 124 человека, 210 пострадали, добавили в ведомстве.